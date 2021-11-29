На Бурштынской ТЭС выброс газов: пострадали работники

В ночь на понедельник, 29 ноября, произошла авария на седьмом энергоблоке Бурштынской теплоэлектростанции.

Как сообщает ГСЧС Ивано-Франковской области, на котле седьмого энергоблока разгерметизировалась экранная труба диаметром 60 мм. Это привело к выбросу газопаровой смеси и газов из топки котла. В результате аварии получили ожоги двое работников.

Медики сообщили, что госпитализированы пять человек, которые пострадали при разгерметизации трубы.

В официальной информации Бурштынской ТЭС говорится: "Отключение блока не повлияло на тепло- и энергоснабжение региона. Станция работает в составе семи энергоблоков общей мощностью 1172 МВт. Бурштынская ТЭС скоординировала свои действия с «Укрэнерго». Для компенсации мощности оперативно включен блок №4".

Сказано также, что пострадали четверо работников, их состояние стабильное.

12 августа 2021 года на Бурштынской ТЭС также произошло ЧП — возник пожар в маслобаке турбины в котлотурбинном цехе №3. В итоге была повреждена система пожаротушения.

Напомним, одна из причин, которая мешает синхронизировать украинскую энергосистему с ЕС, — низкая надежность. Согласно дорожной карте синхронизации, украинской энергосистеме нужно будет в режиме реального времени поработать в изолированном от России и Беларуси режиме в течение краткосрочного периода (например, неделю) зимой и летом.

Однако, если рассмотреть зиму 2020/2021 годов, то запасы на складах были крайне низкими, энергоблоки отключались из-за аварий, а дефицит мощностей в ОЭСУ доходил до нескольких гигаватт. Дошло даже до отмены запрета импорта электроэнергии из России и Беларуси.

2021 год, к сожалению, подтверждает ненадежность украинских энергопредприятий. Так, в Одессе горела трансформаторная подстанция компании Ахметова — произошло короткое замыкание, из-за чего вспыхнула изоляция.

Подобные происшествия в Украине происходили и раньше. В Харьковской области произошел пожар на Змиевской ТЭС ПАО "Центрэнерго". Горела набивка двух регенеративных воздушных подогревателей, и возникло повышение температуры в четырех бункерах золы.