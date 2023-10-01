На центральній площі Вовчанська через ворожий обстріл загинув велосипедист (ФОТО)

Одна людина загинула 1 жовтня в результаті ворожого обстрілу Вовчанська, повідомляє Головне управління поліції в Харківській області. Зазначається, що повідомлення про загибель цивільного чоловіка надійшло до місцевої поліції об 11:00.

Особа загиблого встановлюється. Традиційно відкрито справу за статтею 438 Кримінального кодексу (порушення законів та звичаїв війни). В обласній військовій адміністрації уточнили, що чоловіку було 63 роки.

Правоохоронці також опублікували фото з місця події, яка сталася на центральному майдані міста - на вулиці Соборній біля рогу з вулицею Авіаційною.

Фото: ГУНП в Харківській області

В свою чергу, в обласній прокуратурі також повідомили про обстріл біля 9:00 1 жовтня села Підлиман Борівської громади Ізюмського району, в результаті якого були пошкоджені приватні домоволодіння.

Також вранці в неділю російські військові обстріляли селище Борова. Там зазнали пошкоджень житлові будинки, господарчі споруди та територія агропідприємства.

Фото: Харківська обласна прокуратура Фото: Харківська обласна прокуратура Фото: Харківська обласна прокуратура Фото: Харківська обласна прокуратура

За минулу добу, як повідомив начальник обласної військової адміністрації Олег Синєгубов, внаслідок артилерійського обстрілу селища Козача Лопань Дергачівської громади було пошкоджено дві господарчі споруди, паркан та сарай, сталася пожежа.

У селі Басове Золочівської громади обстрілом пошкоджено приватний будинок та господарчі споруди. У селах Кіндрашівка та Глушківка Куп'янського району через обстріли горіла суха трава в полі.

По Харкову близько 1:00 ворог завдав ракетного удару: зафіксовані "прильоти" трьох ракет, попередньо С-300, по території цивільного підприємства, сталася пожежа.

Також повідомляється, що близько 11:15 в лісі поруч з селом Оскіл Ізюмського району місцевий мешканець віком 52 років наступив у лісі на протипіхотну міну типу "Пелюстка". Госпіталізований з пораненням в стані середньої тяжкості. В процесі ж розмінування піротехніки ДСНС за добу обстежили більше 2,7 га території Харківщини та знешкодили 61 вибухонебезпечний предмет.