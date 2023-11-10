На Черкащині уламки дрона пошкодили будівлі, на Херсонщині двоє загиблих: ситуація у регіонах

Цієї ночі ППО знищила 5 російських ударних БпЛА Shahed-136/131 та одну керовану авіаційну ракету Х-59. У Золотоніському районі Черкаської області уламки збитого ворожого дрона пошкодили кілька будівель у приватному секторі.

На Херсонщині внаслідок ворожих обстрілів загинули двоє людей

Як повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін, за минулу добу противник здійснив 97 обстрілів, випустивши 475 снарядів з мінометів, артилерії, "Градів", танків, БПЛА, АГС,ВКК, ЗУ-23-2 та авіації, з них - 1 ракетний.

По місту Херсон ворог випустив 19 снарядів.

"Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області, церкву та магазин у Бериславському районі, дошкільний навчальний заклад, церкву та гаражний кооператив у Херсоні", - зазначив Прокудін.

Він додав, що через російську агресію 2 людини загинули, ще 5 - дістали поранення.

Також вночі 10 листопада російські війська обстріляли Станіслав Херсонської області.

Над Дніпропетровщиною знищили ракету

За словами голови Дніпропетровської ОВА, вночі окупанти знову спрямували ракету на область. Її збили над Дніпровським районом.

Також ворог двічі бив по Нікопольському району. Окупанти вдарили з артилерії по Червоногригорівській та Мирівській громадам. Пошкоджені 3 будинки, господарська споруда і теплиці.

По Мирівській громаді окупанти вдарили і на ранок. Наслідки ворожої атаки наразі уточнюються.

Армія РФ обстріляла 24 населених пункти Запорізької області

Упродовж минулої доби військовослужбовці РФ завдали 111 ударів по 24 населених пунктах Запорізької області, повідомляє очільник Запорізької ОВА Юрій Малашко.

Рашисти обстріляли з РСЗВ Новодарівку, Верхню Терсу й Червоне, атакували безпілотниками Новоданилівку, Червоне, Малинівку, Малі Щербаки, Степове та Лобкове, а також вгатили авіаснарядом по Новодарівці.

По території Гуляйполя, Оріхова, Залізничного, Малої Токмачки, Чарівного, Приютного, Полтавки, Лугівського, П'ятихаток, Кам'янського, Лук'янівського та інших прифронтових міст і сіл прийшовся 101 артобстріл.

Цивільне населення не постраждало, однак внаслідок ворожих ударів пошкоджень зазнали житлові будинки – надійшло 8 повідомлень про руйнування.

Ворог обстріляв 13 населених пунктів Харківщини

Голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов повідомив, що протягом доби артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали понад 13 населених пунктів Харківщини, зокрема: Ізбицьке, Стариця, Тернова Чугуївського району, Куп‘янськ, Борова Ізюмського району.

Авіаудари ворог завдав по Курилівці Куп’янського району.

Внаслідок обстрілу окупантів у селі Ізюмське Ізюмського району пошкоджене приватне домоволодіння та горіла господарча споруда.

У місті Куп'янськ внаслідок ворожого обстрілу РСЗВ "Урган" пошкоджені три приватні будинки, гараж, проводилися аварійно-рятувальні роботи.

Постраждалих протягом доби серед цивільного населення не зафіксовано.

На Черкащині уламки збитого дрона пошкодили кілька будівель

Доба на Черкащині розпочалась із затяжної тривоги.В області працювала ППО.

"Маємо падіння уламків "шахеда" у приватному секторі на Золотоніщині. Унаслідок чого пошкоджено кілька будівель", - повідомив голова Черкаської обласної військової адміністрації Ігор Табурець.

Він додав, що жертв серед цивільного населення немає.

ППО збила 5 дронів та ракету

Як повідомляють Повітряні сили Збройних сил України, цієї ночі ППО знищила 5 російських ударних БпЛА Shahed-136/131 та одну керовану авіаційну ракету Х-59.

Загалом було випущено шість ударних БпЛА Shahed-136/131 з району Приморсько-Ахтарська (Краснодарський край РФ), одну керовану авіаційну ракету Х-31 та одну КАР Х-59 з повітряного простору тимчасово захопленої території Херсонської області.

"Сили та засоби Повітряних сил, у взаємодії з ППО Сил оборони України, знищили п’ять ударних БпЛА та одну керовану авіаційну ракету Х-59 в межах Дніпропетровської, Харківської, Миколаївської, Полтавської та Київської областей", - зауважили в Повітряних силах ЗСУ.

Напередодні російські війська обстріляли місто Семенівку Чернігівської області, а над Дніпропетровщиною ППО збила керовану авіаційну ракету Х-59.