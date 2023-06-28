На Черкащині ворожі дрони поцілили в складське приміщення

Вночі 28 червня армія країни-агресора атакувала Черкаську область дронами-камікадзе. Два ворожих БПЛА поцілили у складське приміщення.

Про це повідомив голова Черкаської обласної військової адміністрації Ігор Табурець.

"Уночі Черкащина зазнала ворожої атаки з повітря. Наші оборонці успішно знищили два ударні дрони противника. Однак ще два поцілили в порожнє складське приміщення в Черкаському районі", - зазначив він.

Табурець додав, що рятувальники оперативно ліквідували незначну пожежу.

За словами очільника області, жертв та потерпілих немає.

Табурець вкотре закликав не ігнорувати сповіщення про небезпеку.

Зауважимо, окупаційні війська РФ в ніч на 28 червня атакували Україну з південно-східного напрямку безпілотниками Shahed-136/131. ППО збила 6 ворожих дронів.