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На Черкащині ворожі дрони поцілили в складське приміщення
Вночі 28 червня армія країни-агресора атакувала Черкаську область дронами-камікадзе. Два ворожих БПЛА поцілили у складське приміщення.
Про це повідомив голова Черкаської обласної військової адміністрації Ігор Табурець.
"Уночі Черкащина зазнала ворожої атаки з повітря. Наші оборонці успішно знищили два ударні дрони противника. Однак ще два поцілили в порожнє складське приміщення в Черкаському районі", - зазначив він.
Табурець додав, що рятувальники оперативно ліквідували незначну пожежу.Підписуйтесь на наш Telegram канал
За словами очільника області, жертв та потерпілих немає.
Табурець вкотре закликав не ігнорувати сповіщення про небезпеку.
Зауважимо, окупаційні війська РФ в ніч на 28 червня атакували Україну з південно-східного напрямку безпілотниками Shahed-136/131. ППО збила 6 ворожих дронів.