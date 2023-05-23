На Чернігівщині двоє людей підірвалися на мінах

У вівторок, 23 травня, у Чернігівській області неподалік села Хрінівка Сновської громади двоє людей підірвалися на невідомому вибуховому пристрої, одна особа загинула.

Про це повідомив очільник Чернігівської ОВА В’ячеслав Чаус у Telegram.

За його інформацією, трагедія сталася через не обережність і нехтування правилами мінної безпеки.

На деокупованих територіях місцеві жителі регулярно натрапляють на міни. За даними ДСНС, потенційно небезпечними через замінування є третина від загальної площі України.

За останній місяць в Україні на російських мінах підірвалися 724 людини, з яких 226 загинули.

На даний час Україна - одна з найбільш замінованих країн у всьому світі. За даними ПРООН, в Україні площа замінованої території у 4,5 раза перевищує розміри Швейцарії. Станом на сьогодні приблизно 174 тис кв км включно з морськими акваторіями вважаються забрудненими вибухонебезпечними предметами, а це 30% території України, з яких близько 470 тисяч гектарів сільгоспугідь.