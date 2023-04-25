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На Чернігівщині перекинувся човен з прикордонниками, є загиблі. ДБР розпочало розслідування
Човен з прикордонниками перекинувся під час руху притокою річки Дніпро в Чернігівській області, внаслідок чого загинули двоє військовослужбовців одного з прикордонних загонів.
Про це повідомила пресслужба Державного бюро розслідувань.
За інформацією ДБР, подія сталася 24 квітня. У човні був наряд з п’яти прикордонників.
"За попередньою інформацією, човен був перевантажений, почав набирати воду та затонув. Унаслідок пригоди загинуло двоє військовослужбовців", - йдеться у повідомленні.Підписуйтеся на наш YouTube канал
Правоохоронці відкрили провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 417 КК України – порушення правил кораблеводіння.
У ході проведення пошуково-рятувальних заходів виявлені тіла прикордонників.
Слідство призначило проведення низки експертиз, зокрема судово-медичну для визначення причини смерті військових, тривають допити свідків.
Наразі у кримінальному провадженні затриманих немає, про підозру не повідомлялось.
Нагадаємо, раніше працівники Державного бюро розслідувань розпочали розслідування за фактом побиття військовослужбовця у місті Володимир Волинської області.