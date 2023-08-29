На Чернігівщині поліцейський підірвався на міні разом із сім'єю: вижили лише діти (ФОТО)

Дві людини загинули внаслідок підриву автомобіля 28 серпня на території однієї з громад Чернігівського району. Як повідомляють у Держслужбі з надзвичайних ситуацій, люди поїхали відпочивати на озеро, нехтуючи попереджувальними знаками "Міни", що встановлені вздовж доріг.

Як зазначають у Головному управлінні поліції в Чернігівській області, повідомлення про підрив легкового цивільного надійшло в понеділок близько 19 години.

Попередньо встановлено, що на лісовій дорозі автомобіль підірвався на міні. Внаслідок вибуху машина загорілася. Загинули чоловік та жінка, а дві малолітні дитини були госпіталізовані до лікарні.

На місці події працювала група реагування патрульної поліції, слідчо-оперативна група і вибухотехніки обласного управління поліції та рятувальники ДСНС. Відомо, що кермував автомобілем співробітник Чернігівського облуправління департаменту патрульної поліції Нацполіції.

Наразі встановлюються всі обставини події. Про відкриття кримінального провадження наразі не йдеться, прокуратура ж області про подію, відповідно, не повідомляє.

Фото: Telegram/dsns_telegram Фото: Telegram/dsns_telegram Фото: ГУНП в Чернігівській області Фото: ГУНП в Чернігівській області Фото: ГУНП в Чернігівській області

Нагадаємо також, що в жовтні минулого року в селі Киїнка Чернігівського району відразу четверо людей загинули, заїхавши по гриби на автомобілі в замінований ліс.