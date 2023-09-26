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На Чернігівщині працівники підприємства впали в шахту для зерна: реанімувати вдалося одного (ВІДЕО)
Одна людина загинула 26 вересня в результаті падіння в шахту для зерна в селі Гмирянка Ічнянської громади Чернігівської області, повідомили в Державній службі з надзвичайних ситуацій.
Зазначається, що на одному з підприємств у шахту завантаження зерна впали двоє працівників. Рятувальники деблокували постраждалих без ознак життя.
Втім, працівникам швидкої медичної допомоги вдалося реанімувати одну людину. Інша людина загинула. Подробиць інциденту у ДСНС не наводять, інші ж органи про нього не повідомляють.
Нагадаємо що 17 вересня в цьому ж регіоні, а саме в обласному центрі на одному з підприємств під час розвантаження зерна з елеватору загинули відразу три працівники, яких засипало насмерть.Підписуйтеся на наш YouTube канал