АНТИКРИХКІСТЬ АНТИКРИХКІСТЬ
Бізнес працює Бізнес працює
ГОЛОВНИЙ АКТИВ: онлайн-голосування за кращих роботодавців України ГОЛОВНИЙ АКТИВ
Топ-10 аптек Києва Топ-10 аптек Києва
Рівень захисту Рівень захисту
Сommon Help Ukraine Сommon Help Ukraine
ЄБРР - бізнесу ЄБРР - бізнесу
Війна в Україні: всі останні новини Війна в Україні: всі останні новини
Категорія
Події
Дата публікації

На Чернігівщині працівники підприємства впали в шахту для зерна: реанімувати вдалося одного (ВІДЕО)

На Чернігівщині працівники підприємства впали в шахту для зерна: реанімувати вдалося одного (ВІДЕО)
Фото: ДСНС

Одна людина загинула 26 вересня в результаті падіння в шахту для зерна в селі Гмирянка Ічнянської громади Чернігівської області, повідомили в Державній службі з надзвичайних ситуацій.

Зазначається, що на одному з підприємств у шахту завантаження зерна впали двоє працівників. Рятувальники деблокували постраждалих без ознак життя.

Втім, працівникам швидкої медичної допомоги вдалося реанімувати одну людину. Інша людина загинула. Подробиць інциденту у ДСНС не наводять, інші ж органи про нього не повідомляють.

Нагадаємо що 17 вересня в цьому ж регіоні, а саме в обласному центрі на одному з підприємств під час розвантаження зерна з елеватору загинули відразу три працівники, яких засипало насмерть.

Автор:
Тимофій Бесп'ятов