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На Чернігівщині виявили арсенали зброї, які залишили російські окупанти (ФОТО)
Служба безпеки встановила місцезнаходження нових схронів з російськими засобами ураження в результаті контрдиверсійних заходів у прикордонних районах Чернігівської області.
Про це повідомила пресслужба СБУ.
Зазначається, що приховані арсенали окупанти залишили під час їхньої втечі з північних регіонів України від контрнаступу Сил оборони.
Серед вилученого – десятки ящиків з реактивними снарядами та пострілами до протитанкового озброєння.Підписуйтесь на наш Telegram канал
В одному з населених пунктів Менської територіальної громади виявлено майже 300 артилерійських боєприпасів, у тому числі до реактивних систем залпового вогню "Град".
У лісосмузі поблизу обласного центру співробітники СБУ знайшли понад 100 одиниць зарядів до ручних протитанкових гранатометів.
Крім цього, у Чернігівському районі на колишньому блокпосту російських загарбників виявлено танковий кулемет Калашникова та понад 1,5 тис. набоїв до нього.
А під час оперативно-профілактичного відпрацювання Корюківського району у покинутій будівлі знайдено реактивну протитанкову гранату РПГ-26 і майже 300 набоїв різного калібру.
Наразі всі вилучені бойові засоби ураження передано підрозділам Збройних Сил України.