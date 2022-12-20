На Чернігівщині виявили арсенали зброї, які залишили російські окупанти (ФОТО)

Служба безпеки встановила місцезнаходження нових схронів з російськими засобами ураження в результаті контрдиверсійних заходів у прикордонних районах Чернігівської області.

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Про це повідомила пресслужба СБУ.

Зазначається, що приховані арсенали окупанти залишили під час їхньої втечі з північних регіонів України від контрнаступу Сил оборони.

Серед вилученого – десятки ящиків з реактивними снарядами та пострілами до протитанкового озброєння.

В одному з населених пунктів Менської територіальної громади виявлено майже 300 артилерійських боєприпасів, у тому числі до реактивних систем залпового вогню "Град".

У лісосмузі поблизу обласного центру співробітники СБУ знайшли понад 100 одиниць зарядів до ручних протитанкових гранатометів.

Крім цього, у Чернігівському районі на колишньому блокпосту російських загарбників виявлено танковий кулемет Калашникова та понад 1,5 тис. набоїв до нього.

А під час оперативно-профілактичного відпрацювання Корюківського району у покинутій будівлі знайдено реактивну протитанкову гранату РПГ-26 і майже 300 набоїв різного калібру.

Наразі всі вилучені бойові засоби ураження передано підрозділам Збройних Сил України.