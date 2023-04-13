На Чернігівщині виявили два схрони з російським боєприпасами (ФОТО)

Служба безпеки встановила місцезнаходження ще двох схронів з російськими засобами ураження у ході контрдиверсійних заходів у прикордонних районах Чернігівщини.

Про це повідомила пресслужба СБУ.

Встановлено, що окупанти приховали ці арсенали перед контрнаступом Сил оборони минулого року.

У результаті оперативних дій у покинутій будівлі поблизу одного з військових об’єктів виявлено:

21 артилерійський снаряд калібру 30 мм;

бойові гранати;

800 набоїв до стрілецької зброї.

Інший замаскований ворожий тайник знайдено у нежитловому приміщенні поруч із зерносховищем.

Зі схрону вилучено:

два постріли до реактивних протитанкових гранатометів та пороховий заряд до них;

набої калібру 7,62 мм.

Наразі виявлені боєприпаси направлено на потреби підрозділів Збройних Сил України.