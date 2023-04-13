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На Чернігівщині виявили два схрони з російським боєприпасами (ФОТО)
Служба безпеки встановила місцезнаходження ще двох схронів з російськими засобами ураження у ході контрдиверсійних заходів у прикордонних районах Чернігівщини.
Про це повідомила пресслужба СБУ.
Встановлено, що окупанти приховали ці арсенали перед контрнаступом Сил оборони минулого року.
У результаті оперативних дій у покинутій будівлі поблизу одного з військових об’єктів виявлено:Підписуйтесь на наш Telegram канал
- 21 артилерійський снаряд калібру 30 мм;
- бойові гранати;
- 800 набоїв до стрілецької зброї.
Інший замаскований ворожий тайник знайдено у нежитловому приміщенні поруч із зерносховищем.
Зі схрону вилучено:
- два постріли до реактивних протитанкових гранатометів та пороховий заряд до них;
- набої калібру 7,62 мм.
Наразі виявлені боєприпаси направлено на потреби підрозділів Збройних Сил України.