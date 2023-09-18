На Чорноморське узбережжя Болгарії впав дрон з міною

БПЛА був виявлений на березі моря біля села Тюленове. Він розташований за 70 км. від кордону з Румунією. Міністерство оборони країни направило на місце спецгрупу для перевірки БПЛА.

Про це йдеться у заяві Міністерства оборони Болгарії.

Зазначається, що на півночі Чорноморського узбережжя Болгарії сьогодні вночі знайшли безпілотник із 82-мм міною. Кому належить БПЛА, наразі невідомо.

"Сьогодні рано вранці після повідомлення про знайдену частину безпілотника з прикріпленим до нього предметом, схожим на боєприпас, було активовано модульне формування знешкодження військово-морської бази у Варні. Об'єкт виявили сьогодні вночі в районі човнової пристані в Тюленово", - йдеться у повідомленні Міноборони Болгарії.

Зазначається, що для вияснення походження знайденого дрона виїхала спецгрупа у складі п’яти військових. Після вивчення об'єкта буде прийнято рішення, куди його утилізувати.

Як пишуть болгарські ЗМІ, безпілотник на березі помітив місцевий житель. Він сфотографував БпЛА і повідомив про знахідку екстрені служби.

Зауважимо, сьогодні вночі російські окупанти атакували Україну 24 ударними БпЛА типу “Shahed-136/131”.

Тюленево – населений пункт країни-члени НАТО Болгарії. Він розташований за 70 км від кордону з Румунією.

"Дивіться, скажу неприємну але правду. Жоден безпілотник, удар, збитий літак не змусить НАТО вступити у війну. Я думаю, що НАТО вступить у війну лише коли російські війська перейдуть кордон або буде завданий прямий ракетний удар по території НАТО. Пишу це, щоб не було лишніх ілюзій. І очікувань. Ця війна виключно наша. Тому очікувати на приємну несподіванку не варто", - прокоментував подію народний депутат Олексій Гончаренко.

Нагадаємо, у Румунії, яка також є членом НАТО, 13 вересня знову знайшли фрагменти, схожі на осколки БПЛА.

Раніше 9 вересня військовослужбовці Військово-морських сил Румунії, відправлені командуванням гарнізону в Тулчі на пошуки фрагментів ударних безпілотників, які могли впасти на території країни, виявили фрагменти такого дрону приблизно за 2,5 км на південний схід від села Плауру комуни Чаталкьой.

А після російської атаки на порт Ізмаїл 4 вересня, коли з українського боку було візуально зафіксовано падіння безпілотника на румунській території, влада Румунії спочатку відмовлялася визнавати це, проте надалі все ж підтвердила виявлення фрагментів дрону поряд з Плауру, розташованого безпосередньо навпроти Ізмаїла на протилежному березі Дунаю.