На деокупованому лівобережжі Осколу знайшли рештки жорстоко вбитих цивільних, скованих кайданками (ФОТО 18+)

Головне управління поліції в Харківській області розслідує загибель двох чоловіків, тіла яких знайшли після деокупації напередодні села Новоплатонівка Борівської громади, розташованої на лівому березі річки Оскіл, де російські війська залишалися й після їхнього виходу з решти території області.

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Як повідомляє обласна прокуратура, тіла цивільних було знайдено у ямі на території бази відпочинку. Ліва рука одного загиблого була з’єднана кайданками з правою рукою іншого. Під час огляду на черепі одного із чоловіків виявлено перелом лівої скроневої ділянки, у другого — вогнепальне поранення черепа.

Фото: Харківська обласна прокуратура Фото: Харківська обласна прокуратура Фото: Харківська обласна прокуратура Фото: Харківська обласна прокуратура Фото: Харківська обласна прокуратура Фото: ГУНП в Харківській області Фото: ГУНП в Харківській області Фото: ГУНП в Харківській області Фото: ГУНП в Харківській області Фото: ГУНП в Харківській області Фото: ГУНП в Харківській області

Справу відкрито за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (частина 2 статті 438 Кримінального кодексу).

За попередніми даними, чоловіків вбив російський спецназ, який під час окупації населеного пункту розміщувався на цій базі у складі 250-350 осіб з періодичною ротацією.

Наразі тіла загиблих направлено для проведення судово-медичної експертизи. Також правоохоронці вилучили вісім хомутів та дві мотузки.

Як вказують у поліції, вік загиблих - приблизно від 30 до 35 років. Тіла знаходилися у піщаній ямі розміром 2,5х2,5 метри і глибиною 4 метри. Особи загиблих встановлюються.

Нагадаємо також, що після звільнення у вересні найбільшого зі звільнених міст Харківської області - Ізюма - там виявили масове поховання біля 450 людей у лісі, зокрема зі слідами насильницької смерті та катувань, що викликало й гучну міжнародну реакцію.