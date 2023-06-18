На Дніпропетровщині через обстріли окупантів пошкоджені два підприємства

Окупаційні війська РФ продовжують тероризувати Нікополь Дніпропетровської області. Так, 18 червня ворог накрив місто вогнем з важкої артилерії.

Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

За його словами, внаслідок обстрілів пошкоджені комунальне та енергетичне підприємства. Наразі аварійні бригади працюють над усуненням наслідків.

"Побите й житло людей. Пошкоджені 9 приватних будинків, 7 господарських споруд, автомобіль, декілька сонячних панелей, газопровід, дві лінії електропередач", - повідомив Лисак.

Він додав, що обійшлося без загиблих та постраждалих.

Нагадаємо, голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак повідомляв, що в ніч на 18 червня ППО збила два безпілотних літальних апарати "Шахед", які росіяни випустили по Дніпропетровській області.