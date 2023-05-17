На Дніпропетровщині окупанти поцілили в дитсадок, амбулаторію і сільгосппідприємство

Протягом дня російські окупанти двічі вгатили по Нікопольському району з важкої артилерії, випустивши майже два десятки снарядів.

Під ворожим вогнем опинилися Мирівська та Марганецька громади, повідомив очільник Дніпропетровської області Сергій Лисак.

За його словами, у Мирівській громаді окупанти пошкодили багатоквартирний будинок, 11 приватних садиб, господарську споруду, пасіка і дві автівки. Також пошкоджень зазнали шість газогонів і сім ліній електропередач.

Окрім цього, окупанти понівечили поштове відділення, два заклади культури, дитсадок, амбулаторію, сільгосппідприємство та магазин.

У Марганецькій громаді потрощена агрофірма.

"Минулося без загиблих і постраждалих. Це головне", - резюмував Лисак.

Нагадаємо, вчора протягом дня росіяни били по Нікопольщині з артилерії та застосували ударні безпілотники. Були зафіксовані влучання в двох громадах: Червоногригорівській та Мирівській.