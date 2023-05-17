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На Дніпропетровщині окупанти поцілили в дитсадок, амбулаторію і сільгосппідприємство

обстріли, дніпропетровська область
Російські окупанти двічі вгатили по Нікопольському району. Фото: Сергій Лисак

Протягом дня російські окупанти двічі вгатили по Нікопольському району з важкої артилерії, випустивши майже два десятки снарядів. 

Під ворожим вогнем опинилися Мирівська та Марганецька громади, повідомив очільник Дніпропетровської області Сергій Лисак.

Фото 2 — На Дніпропетровщині окупанти поцілили в дитсадок, амбулаторію і сільгосппідприємство

За його словами, у Мирівській громаді окупанти пошкодили багатоквартирний будинок, 11 приватних садиб, господарську споруду, пасіка і дві автівки. Також пошкоджень зазнали шість газогонів і сім ліній електропередач.

Окрім цього, окупанти понівечили поштове відділення, два заклади культури, дитсадок, амбулаторію, сільгосппідприємство та магазин.

Фото 3 — На Дніпропетровщині окупанти поцілили в дитсадок, амбулаторію і сільгосппідприємство

У Марганецькій громаді потрощена агрофірма.

"Минулося без загиблих і постраждалих. Це головне", - резюмував Лисак.

Нагадаємо, вчора протягом дня росіяни били по Нікопольщині з артилерії та застосували ударні безпілотники. Були зафіксовані влучання в двох громадах: Червоногригорівській та Мирівській. 

Автор:
Тетяна Гойденко