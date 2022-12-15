На Дніпропетровщині поранені двоє людей через обстріли росіян

Армія країни-агресора РФ продовжує терор Дніпрпетровської області. Зранку 15 грудня окупанти завдали ударів з "Градів" та важкої артилерії по Нікопольщині.

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Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

"Від ранку росіяни уже кілька разів обстріляли Нікопольщину. Поцілили своїми "Градами" та важкою артилерією по Червоногригорівській, Нікопольській та Марганецькій громадах", - зазначив Резніченко.

За його словами, поранені двоє людей. 66-річний чоловік у лікарні, 67-річна жiнка лікується удома.

У громадах понівечені будинки та лінії електропередач. Наслідки ще з’ясовуються.

Зазначимо, вночі від ворожих обстрілів потерпали Мирівська, Марганецька та Червоногригорівська громади. Туди прилетіли щонайменше 40 ворожих снарядів.