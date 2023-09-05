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На Дніпропетровщині снаряд з "Урагану" поцілив у приватний будинок (ФОТО)
Російські окупаційні війська продовжують терор мирного населення Дніпропетровської області. Вчора надвечір окупанти обстріляли з "Урагану" Великомихайлівську громаду Синельниківського району. Ворог також двічі атакував Нікополь з артилерії.
Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
"Вчора надвечір агресор обстріляв Великомихайлівську громаду Синельниківського району. Туди полетіли снаряди з "Урагану"", - зазначив Лисак.
За його словами, один з снарядів поцілив прямо в приватний будинок, знищивши його. Крім того, пошкоджені ще дві оселі.Підписуйтесь на наш Telegram канал
Загорілася господарська споруда, пожежа була ліквідована. Також пошкоджено мотоцикл.
Крім того, двічі з важкої артилерії ворог цілив по Нікополю.
Як повідомив очільник області, минулося без загиблих та постраждалих.
Нагадаємо, 4 вересня російські окупанти завдали ударів з артилерії по Марганецькій громаді, що на Нікопольщині. Внаслідок обстрілів було зруйновано фермерське господарство та зіпсовано 1500 тонн зерна.