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Війна Війна
Категорія
Події
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На Дніпропетровщині уламки збитого безпілотника впали на будинок

Дніпропетровщина, війна
Фото: пресслужба Дніпропетровської ОВА

Вночі 14 вересня три дрони збили Повітряні Сили над Дніпропетровською областю. Протягом ночі ворог 4 рази атакував Нікопольський район. Тричі окупанти гатили з “Градів” та артилерії по Марганецькій громаді.

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Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

"Вночі оборонці неба з ПвК "Схід" збили над областю три безпілотники. Уламки одного з них впали в Першотравневській громаді, що на Нікопольщині", - зазначив Лисак.

За його словами, частково зруйнований приватний будинок. Ще 6 – пошкоджені. Понівечені й 8 господарських споруд, 3 авто. Через атаку сталася пожежа та зайнялася суха трава.

Фото 2 — На Дніпропетровщині уламки збитого безпілотника впали на будинок
Фото 3 — На Дніпропетровщині уламки збитого безпілотника впали на будинок
Фото 4 — На Дніпропетровщині уламки збитого безпілотника впали на будинок
Фото 5 — На Дніпропетровщині уламки збитого безпілотника впали на будинок

Також протягом ночі ворог 4 рази атакував Нікопольський район.

"Бив з важкої артилерії та "Граду". Дісталося Марганецькій громаді. Надзвичайники обстежують уражену територію та з'ясовують наслідки атак", - додав Лисак.

Як повідомив очільник області, минулося без загиблих та постраждалих. 

Напередодні ворог вдарив артилерією по Нікополю, а вночі  атакував Марганець.  Пошкоджені магазин, 7 приватних будинків, господарські споруди. Понівечені 3 газогони та стільки ж ліній електропередач.

Автор:
Світлана Манько