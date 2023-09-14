На Дніпропетровщині уламки збитого безпілотника впали на будинок

Вночі 14 вересня три дрони збили Повітряні Сили над Дніпропетровською областю. Протягом ночі ворог 4 рази атакував Нікопольський район. Тричі окупанти гатили з “Градів” та артилерії по Марганецькій громаді.

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Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

"Вночі оборонці неба з ПвК "Схід" збили над областю три безпілотники. Уламки одного з них впали в Першотравневській громаді, що на Нікопольщині", - зазначив Лисак.

За його словами, частково зруйнований приватний будинок. Ще 6 – пошкоджені. Понівечені й 8 господарських споруд, 3 авто. Через атаку сталася пожежа та зайнялася суха трава.

Також протягом ночі ворог 4 рази атакував Нікопольський район.

"Бив з важкої артилерії та "Граду". Дісталося Марганецькій громаді. Надзвичайники обстежують уражену територію та з'ясовують наслідки атак", - додав Лисак.

Як повідомив очільник області, минулося без загиблих та постраждалих.

Напередодні ворог вдарив артилерією по Нікополю, а вночі атакував Марганець. Пошкоджені магазин, 7 приватних будинків, господарські споруди. Понівечені 3 газогони та стільки ж ліній електропередач.