На Дніпропетровщині уламки збитого дрона впали на авто: дві людини загинули (ФОТО)

Вночі 7 липня російські окупанти атакували Дніпропетровську область безпілотниками. Уламками збитого дрона зачепили автівку, яка рухалась дорогою. В ній загинуло двоє чоловіків 47 та 30 років.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

"Вночі ворог атакував область "Шахедами". 6 безпілотників збили захисники з ПвК "Схід", - зазначив Лисак.

За його словами, уламки одного з них впали на авто, яке їхало по трасі. На жаль, двоє чоловіків 47 та 30 років загинули.

Також вночі ворог вгатив із БпЛА по приватному підприємству в Криворізькому районі. В результаті атаки зайнявся газопровід високого тиску та сухостій. Вогнем охопило 110 м² території. Рятувальники оперативно загасили полумʼя. Минулось без жертв та постраждалих.

Крім того, в Солонянській громаді Дніпровського району через падіння уламків також сталась пожежа на площі 50 м².

Лисак додав, що чотири рази за минулу ніч вдарив агресор зі ствольної артилерії по місту Нікополь. Наразі наслідки ворожої атаки уточнюються.

Нагадаємо,3 липня ворог двічі обстріляв Нікопольський район. Зі ствольної артилерії гатив по Нікополю та Марганцю. Пошкоджено 9 приватних житлових будинків, 7 господарчих споруд, легковик, газопровід, лінія електропередач та сонячна панель.