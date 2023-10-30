На Дніпропетровщині уламки збитої ракети пошкодили п’ятиповерхівку та авто, у Херсоні загинула людина: ситуація у регіонах

Цієї ночі окупанти завдали більше 15 обстрілів по території України. У небі над Дніпропетровською областю ППО збила дві ворожі ракети. Внаслідок ворожих обстрілів у Херсоні загинула одна людина.

Про це повідомив очільник МВС Ігор Клименко.

У Херсонській області о 22:40 російські військові обстріляли обласний центр. Внаслідок атаки сталася пожежа у приватному будинку.

Вже за годину окупанти знову обстріляли Херсон. Одна людина загинула, ще одна отримала поранення. Підрозділи ДСНС врятували чотирьох людей та загасили пожежу у квартирі.

Крім того, о 5 ранку внаслідок обстрілу Херсона одна людина отримала поранення.

Також впродовж ночі російські військові з артилерії та авіації наносили удари по Херсонському, Бериславському та Каховському районах області.

У Дніпропетровській області ворог не припиняє тероризувати прибережні населені пункти - з артилерії обстріляв Нікополь.

У Дніпровському районі близько 2 ночі внаслідок падіння уламків збитої ракети пошкоджено п’ятиповерховий житловий будинок, приватний будинок та автомобіль.

У Миколаївській області окупанти обстріляли Баштанський район. У селі Лепетиха виникла пожежа у складському приміщенні, яку ліквідували підрозділи ДСНС.

У Донецькій області російські військові завдали ракетного удару по Волноваському району.

У Сумській області близько 1-ої ночі окупанти з артилерії обстріляли село Кіндратівка Сумського району, а з мінометів - село Рожковичі Шосткинського району.

У Харківській області цієї ночі ворог з артилерії обстріляв село Новоосинове Куп'янського району. Пошкоджено приватний будинок та гараж.

Також окупанти обстріляли смт Куп'янськ-Вузловий Куп'янського району, пошкоджено приватний будинок.

Також під вогнем окупантів перебували Дворічна, Синьківка, Петропавлівка, Іванівка, Кислівка, Берестове Куп'янського району та інші населені пункти. Пошкоджено приватні житлові будинки та господарчі споруди.

Окупанти завдали за добу 178 ударів по 23 населеним пунктам Запорізької області.

Внаслідок РСЗВ обстрілу Новояковлівки поранено 16 річного хлопця, також постраждала 59 річна мешканка Оріхова, яка потрапила під артобстріл.

За добу надійшло 6 повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури.

Як повідомляють у Повітряних силах ЗСУ, у ніч на 30 жовтня 2023 року окупанти атакували Україну 12-ма ударними БпЛА типу “Shahed” та двома керованими авіаційними ракетами Х-59.

"Усі 14 повітряних цілей противника було знищено протиповітряною обороною, зокрема у межах Миколаївської, Херсонської Кіровоградської, Черкаської, Житомирської, Хмельницької та Дніпропетровської областей", - зазначили в Повітряних силах ЗСУ.