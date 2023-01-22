На Дніпропетровщині внаслідок обстрілів пошкоджені ліцей, підприємство та ЛЕП

Армія країни-агресора РФ продовжує терор Дніпропетровської області. В ніч на 22 січня окупанти тричі обстріляли Нікопольщину з важкої артилерії.

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Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

"Під прицілом - Марганецька громада. У міста та села ворог відправив понад 30 снарядів. Люди не постраждали", - зазначив він.

За його словами, найбільше дісталося самому Марганцю. Там пошкоджені ліцей, промислове підприємство, насосна станція водоканалу, адміністративна будівля.

У селі поблизу Марганця ворожі снаряди пошкодили лінію електропередач. Півтисячі родин лишилися без світла. Аварійні бригади уже працюють.

У інших населених пунктах громади наслідки атак ще з’ясовуються.

Нагадаємо, в ніч на 21 січня окупанти обстріляли Нікопольщину з важкої артилерії, внаслідок чого є руйнування.