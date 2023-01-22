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На Дніпропетровщині внаслідок обстрілів пошкоджені ліцей, підприємство та ЛЕП
Армія країни-агресора РФ продовжує терор Дніпропетровської області. В ніч на 22 січня окупанти тричі обстріляли Нікопольщину з важкої артилерії.
Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.
"Під прицілом - Марганецька громада. У міста та села ворог відправив понад 30 снарядів. Люди не постраждали", - зазначив він.
За його словами, найбільше дісталося самому Марганцю. Там пошкоджені ліцей, промислове підприємство, насосна станція водоканалу, адміністративна будівля.Підписуйтесь на наш Telegram канал
У селі поблизу Марганця ворожі снаряди пошкодили лінію електропередач. Півтисячі родин лишилися без світла. Аварійні бригади уже працюють.
У інших населених пунктах громади наслідки атак ще з’ясовуються.
Нагадаємо, в ніч на 21 січня окупанти обстріляли Нікопольщину з важкої артилерії, внаслідок чого є руйнування.