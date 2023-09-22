На Дніпропетровщині внаслідок обстрілів пошкоджено 5 будинків, лінії електропередачі та газопровід

Російські окупаційні війська продовжують терор мирного населення Дніпропетровщини. Вночі 22 вересня ворог 4 рази атакував Нікопольський район з артилерії, здійснивши більше двох з половиною десятків пострілів.

Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

"Чотири рази ворог бив по Нікопольщині. Цілив з важкої артилерії по районному центру, Червоногригорівській, Покровській та Мирівській громадах", - зазначив Лисак.

За словами очільника області, минулося без загиблих та постраждалих, втім, є руйнування.

Внаслідок обстрілів пошкоджено 5 приватних будинків, 4 господарчі споруди, 2 лінії електропередачі та газопровід.

Нагадаємо, російські окупаційні війська 21 вересня знову обстрілювали з артилерії Нікопольщину Дніпропетровської області. Поранення отримали троє людей.