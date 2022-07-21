На Дніпропетровщині ворожий танк розстріляв у полі українські комбайни

Поблизу села Кошове Криворізького району Дніпропетровської області ворожий танк обстріляв два комбайни у полі.

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Про це повідомив начальник військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул.

Інцидент стався 20 липня у селі Кошове Криворізького району на межі з Херсонщиною.

За словами Вілкула, комбайни збирали хліб, виїхав ворожий танк і почав прицільно розстрілювати ці комбайни.

"Слава Богу, хлопцям вдалося втекти. На техніці лише невеликі осколкові влучання", – зазначив він.

За словами Вілкула, ворог збільшив кількість обстрілів вздовж лінії зіткнення. Росіяни використовують ствольну артилерію, танки та РСЗВ. На щастя, жертв та постраждалих серед цивільного населення немає.

Зазначимо, в Дніпропетровській області 12 тисяч гектарів вкриті ворожими боєприпасами, що не дає можливості аграріям зібрати урожай. Ще понад 400 гектарів посівів згоріли через ворожі обстріли.

Раніше, 10 та 11 липня, росіяни також обстріляли поля з урожаєм зерна на Миколаївщині, де в результаті виникли пожежі. До цього на Запоріжжі окупанти почали підпалювати пшеничні поля, щоб підірвати продовольчу безпеку України.