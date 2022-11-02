Армія країни-агресора РФ продовжує терор Дніпрпетровської області. В ніч на 2 листопада окупанти ударили з РСЗВ по Нікополю та Червоногригорівській громаді.

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Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

"Вночі та ранком росіяни знову тероризували Нікопольщину. Ударили з РСЗВ по Нікополю та Червоногригорівській громаді", - зазначив Резніченко.

За його словами, жертв серед цивільного населення немає. Масштаби руйнацій з’ясовуються.

Також вночі на Дніпропетровщині збили 6 іранських дронів-камікадзе.

"Нічний гуркіт у небі - то робота нашої ППО. За кілька годин військові з повітряного командування "Схід" знищили над областю 6 ворожих дронів-камікадзе "Shahed-136"", - повідомив Резніченко.

Нагадаємо, в ніч на 1 листопада окупанти накрили вогнем з "Градів" та важкої артилерії Нікопольську та Марганецьку громади.