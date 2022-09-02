На Донбасі йдуть бої з "кадирівцями", що намагаються захопити Зайцеве та Майорськ - Генштаб

Українські сили оборони успішно відбили атаки ворога в напрямках міста Соледар та сіл Бахмутське й Весела Долина в районі Бахмуту, повідомляють у Генеральному штабі Збройних сил.

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При цьому там кажуть, що підрозділи так званих "кадирівців" наразі ведуть наступальні дії, намагаючись просунутися в напрямках Зайцевого та Майорська, бойові дії тривають.

Зазначимо, що з контексту попередніх повідомлень випливало, що мова йде про село Зайцеве Бахмутської міської громади, хоча в Генштабі ніколи не конкретизують адміністративну приналежність населених пунктів. Натомість неподалік розташоване й смт Зайцеве Світлодарської громади, північна частина якого до вторгення 2022 року контролювалася українською армією. До його ж складу був переданий мікрорайон Майорськ, що раніше входив до складу окупованого ще в 2014 році міста Горлівка.

Згідно з останнім зведенням Генштабу, на цьому напрямку противник обстрілював з мінометів, танків, ствольної та реактивної артилерії райони Білогорівки, Яковлівки, Соледара, Бахмутського, Кодеми, Майорська, Нью-Йорка, Сухої Балки та Юр’ївки.

Також окупаційні війська здійснювали обстріли у районах міста Сіверськ та сіл Верхньокам’янське, Івано-Дар’ївка, Переїзне, Веселе, Роздолівка та Григорівка.

На Авдіївському напрямку обстрілів зазнали населені пункти Авдіївка, Красногорівка, Мар’їнка, Тоненьке, Карлівка, Первомайське, Водяне, Опитне, Веселе та Георгіївка.

Наступальними та штурмовими діями ворог продовжує намагання покращити тактичне положення у напрямках населених пунктів Первомайське, Опитне та Невельське, але як зазначають в Генштабі, українські війська наразі відкинули ворога на попередні позиції.

На Новопавлівському напрямку активних наступальних дій окупанти не проводили. Зафіксовано обстріли районів населених пунктів Велика Новосілка, Нескучне, Богоявленка, Пречистівка, Новомайорськ та Микільське.

На Запорізькому напрямку ворог здійснював обстріли обʼєктів в районах населених пунктів Новоочеретувате, Новосілка, Времівка, Новопіль, Новодарівка, Залізничне, Дорожнянка, Новоданилівка та Білогір’я.

На Південнобузькому ж напрямку противник обстрілював райони населених пунктів Широке, Партизанське, Новопетрівка, Трудолюбівка, Любомирівка, Шевченкове, Луч, Степова Долина, Прибузьке, Лимани, Таврійське та Любимівка.

Повідомляється й про успішне відбиття наступу противника неподалік Високопілля та Потьомкіного, що на кордоні Херсонської області з Дніпропетровською.

В свою чергу, на Слов’янському напрямку російські підрозділи обстріляли з танків, мінометів, ствольної артилерії та реактивних систем залпового вогню райони населених пунктів Вірнопілля, Бражівка, Дібрівне, Долина, Богородичне, Донецьке, Райгородок та Краснопілля, але активних наступальних дій не вели.

На Харківському напрямку противник обстріляв райони населених пунктів Уди, Соснівка, Великі Проходи, Питомник, Руські Тишки, Черкаські Тишки, Петрівка, Перемога, Старий Салтів та Пришиб, здійснив дистанційне мінування місцевості в районі села Леб’яже. Також ідеться про відбиття атаку ворога в районі села Гусарівка, що під Балаклією.

На Сіверському ж напрямку російські війська обстрілювали райони сіл Сеньківка, Хрінівка та Кам’янська Слобода Чернігівської області, а також Нововасилівка, Майське, Суходіл та Нова Слобода Сумської області.