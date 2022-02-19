На Донбассе под обстрел попали депутаты "Слуги народа"

Народные депутаты и представители зарубежных СМИ попали под обстрел на Донбассе, куда они прибыли сегодня. Никто не пострадал.

Об этом сообщила спикер партии "Слуга народа" Юлия Палийчук.

"На одной из позиций народные депутаты и представители зарубежных СМИ попали под обстрел и были эвакуированы в укрытие", - сообщила Палийчук.

Как сообщил депутат Виталия Безгина, речь идет о журналисте Дэвиде Брауне, Юрии Мисягине и Александре Завитневиче. Также под обстрел попал Давид Арахамия.

"Все живы", – добавил депутат.

Как сообщил глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, обстрел произошел вблизи Новолуганска, боевики выпустили около 10-12 снарядов 122 мм. Жертв нет.

Как сообщил советник главы МВД Антон Геращенко, под минометный обстрел на позиции 30 Бригады пгт Новолуганского попали министр внутренних дел Денис Монастырский, группа народных депутатов, а также 25 иностранных журналистов.

"Журналисты CNN, FOXnews, Washington post, New York Times, Voice of America могли воочию убедиться, кто на самом деле готовится к наступлению на мирную Украину", - отметил он.

Как сообщает пресс-служба Министерства обороны по поручению президента Владимира Зеленского сегодня на Донбасс прибыл секретарь СНБО Алексей Данилов, вице-премьер-министр Ирина Верещук, глава Комитета Верховной Рады по вопросам безопасности и обороны Александр Завитневич, глава фракции «Слуга Народа» Давид Арахамия, заместитель главнокомандующего Вооруженных Сил Евгений Мойсюк.

Они должны побывать на линии столкновения, прежде всего в тех местах, которые в последние дни пострадали от обстрелов боевиков.

Напомним, что на днях на Донбассе началось обострение. Обе стороны объявили об обстрелах своих территорий и позиций. В частности, украинская сторона заявила об обстреле со стороны "ЛНР" детского сада, а затем и частного дома в поселке Станица Луганская, а также лицея в поселке Врубовка.

Также в оккупированном Луганске около 23:00 18 февраля прогремел взрыв. После взрыва на газопроводе в районе Малой Вергунки произошло крупное возгорание.