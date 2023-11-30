На Донеччині 10 постраждалих від ракетних ударів, на Одещині є влучання: ситуація у регіонах

Російські терористи вночі 30 листопада атакували ракетами С-300 Покровськ, Новоградівку та Мирноград на Донеччині. Щонайменше 10 постраждалих, під завалами, ймовірно, знаходяться люди. Також російські окупанти запустили 20 ударних БПЛА по території України. Сили ППО знищили 14 ворожих безпілотників.

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РФ уночі вдарила по Донеччині 6 ракетами С-300

Цієї ночі російські війська вдарили одночасно шістьма ракетами С-300 по Покровському району Донецької області, повідомив міністр МВС Ігор Клименко.

"Під обстріл потрапили Покровськ, Новогродівка та Мирноград. Внаслідок обстрілів постраждало 10 осіб, серед них 4 дитини. Ще п’ятьох людей шукають під завалами", - зазначив Клименко.

Зазначається, що у Покровську постраждала родина з двома дітьми: 16-річний хлопець та 6-місячне немовля. Також поранення отримав ще 13-річний хлопчик. Попередньо пошкоджено багатоквартирний та 9 приватних будинків, відділ поліції, автомобілі, гаражі.

Крім цього, один зі снарядів вибухнув на подвір’ї будинку, де мешкала родина з двома дітьми. Внаслідок обстрілу було зруйновано дах та стіни оселі, сім’я опинилася під завалами.

"Парамедик поліції допоміг вибратися з-під руїн чоловіку, в якого на руках було закривавлене немовля. Оглянувши хлопчика, поліцейський закутав його та швидко доставив до лікарні. Загрози життю піврічного Ілая немає", - додав міністр.

У Новоградівці окупанти вдарили по багатоповерховому будинку. Поранено 13-річну дитину. Під завалами імовірно можуть знаходитися ще 5 людей, серед них дитина.

Також армія РФ атакувала Мирноград. Росіяни вдарили 2 ракетами із ЗРК С-300. Руйнувань зазнав відділ поліції.

ППО вночі знищила 14 із 20 ворожих БПЛА

Як повідомляють Повітряні сили ЗСУ, у ніч на 30 листопада 2023 року противник атакував 20-ма ударними БПЛА типу Shahed з двох напрямків: окупований Крим та Приморсько-Ахтарськ. Крім того, окупанти завдали удару по Донеччині вісьмома зенітними керованими ракетами С-300.

Зазначається, що в результаті бойової роботи знищено 14 ударних БПЛА. Протиповітряна оборона працювала у південних, східних та центральних областях держави.

На Одещині не вдалось уникнути влучання

Вночі російські терористи атакували Одещину ударними безпілотниками, повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер.

За його словами, пʼять «шахедів» знищили сили ППО.

"На жаль, не вдалось уникнути влучання: пошкоджено будівлю, що не використовувалася. Пожежу оперативно ліквідували рятувальники, люди не постраждали", - зазначив Кіпер.

На Хмельниччині уламки дронів впали на територію колишнього заводу

Під час чергової ворожої атаки ударними БпЛА в Шепетівському районі працювали сили ППО, повідомив перший заступник начальника Хмельницької обласної військової адміністрації Сергій Тюрін.

За його словами, внаслідок їх збиття, уламки впали на території колишнього заводу. Травмованих немає. Пожежа відсутня. Пошкодження встановлюються.

На Херсонщині є загиблий і поранені

За минулу добу противник здійснив 107 обстрілів, випустивши 656 снарядів з мінометів, артилерії, "Градів", танків, БПЛА та авіації, повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

По місту Херсон ворог випустив 23 снаряди.

"Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області, об'єкт критичної інфраструктури та навчальний заклад у Херсоні, медичну установу та дошкільний навчальний заклад у Херсонському районі", - уточнив Прокудін.

Він додав, що через російську агресію 1 людина загинула, ще 5 - дістали поранення.

Ворог завдав 100 ударів по Запорізькій області

Ворог завдав 100 ударів по 16 містах та селах Запорізької області, повідомив начальник Запорізької ОВА Юрій Малашко.

За його словами, військовослужбовці РФ здійснили 90 БПЛА-атак по Новодарівці, Залізничному, Роботиному й Малій Токмачці та обстріляли з РСЗВ Малу Токмачку.

90 артударів прийшлися по території Гуляйполя, Левадного, Полтавки, Новоданилівки, Новоандріївки, Білогір'я, Лугівського, Лобкового, П'ятихаток та інших прифронтових населених пунктів.

За добу надійшло 4 повідомлення про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури. Мирні жителі не постраждали.

Окупанти обстріляли 16 населених пунктів Харківщини

Протягом доби артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали понад 16 населених пунктів Харківщини: Ветеринарне, Вовчанськ, Гатище, Мала Вовча Чугуївського району, Дворічна, Синьківка, Петропавлівка, Іванівка, Берестове Куп’янського району та ін.

Як повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, ворог завдав авіаударів по Синьківці, Петропавлівці, Куп'янську, Курилівці Куп’янського району.

На Куп’янському напрямку противник провів штурмові дії біля Синьківки, Петропавлівки, де Сили оборони України відбили 7 атак.