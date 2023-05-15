На Донеччині автомобіль з поліцейськими потрапив під обстріл: є поранені (ВІДЕО)

Автомобіль поліцейського підрозділу "Білий янгол" 15 травня потрапив під обстріл у районі міста Часів Яр на Донеччині.

Про це повідомив в.о. голови Національної поліції України Іван Вигівський.

"Пʼятеро поліцейських екіпажу отримали поранення. Вони самі вибрались з зони ураження, їм надана медична допомога. Стан правоохоронців зʼясовується", - зазначив він.

Вигівський нагадав, що "Білий янгол" розпочався з підрозділу поліції Донецької області, який евакуював дітей і цілі родини з небезпечних територій, розвозив гуманітарну допомогу та допомагав людям. Перший екіпаж працював на автомобілі швидкої допомоги, і люди назвали його "Білим янголом".

Тепер це понад 20 поліцейських екіпажів, які постійно працюють поблизу ліній фронту. На їхньому рахунку тисячі евакуйованих громадян, серед них 600 дітей. Надання медичної допомоги, госпіталізація поранених, евакуація тіл загиблих, доставлення гуманітарної допомоги туди, куди не можуть заїхати жодні волонтери.

Нагадаємо, армія країни-агресора РФ 15 травня завдала ракетного удару по Авдіївці Донецької області. Загинуло четверо людей.