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На Донеччині через обстріли окупантів поранено ще декілька людей, є загиблий (ФОТО)

На Донеччині через обстріли окупантів поранено ще декілька людей, є загиблий (ФОТО)
Фото: Донецька обласна прокуратура

Одна людина загинула і п'ять були поранені 3 вересня внаслідок обстрілів з боку російських окупаційних військ у Донецькій області. Про це повідомляє обласна прокуратура.

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Зокрема, під ворожим вогнем окупантів опинились прифронтове селище Північне Торецької громади, а також село Тихонівка Миколаївської громади (розташоване між Бахмутом та Краматорськом).

"Внаслідок нищівних обстрілів, ймовірно, з артилерії зруйновано приватний будинок, де проживало літнє подружжя. 84-річний господар загинув під завалами, а його 85-річну дружину госпіталізовано з тілесними ушкодженнями до лікарні", - йдеться в повідомленні без уточнення місця події.

Крім того, отримали осколкові поранення й переломи ще четверо цивільних – троє чоловіків віком 19, 41, 45 років та 61-річна жінка. Усі вони під час обстрілу перебували на території своїх домоволодінь. Постраждалих доставлено до медичних закладів для надання невідкладної допомоги. Власлідок атак російської армії пошкоджено житлові будинки й господарські споруди.

Фото 2 — На Донеччині через обстріли окупантів поранено ще декілька людей, є загиблий (ФОТО)
Фото: Донецька обласна прокуратура
Фото 3 — На Донеччині через обстріли окупантів поранено ще декілька людей, є загиблий (ФОТО)
Фото: Донецька обласна прокуратура
Фото 4 — На Донеччині через обстріли окупантів поранено ще декілька людей, є загиблий (ФОТО)
Фото: Донецька обласна прокуратура
Фото 5 — На Донеччині через обстріли окупантів поранено ще декілька людей, є загиблий (ФОТО)
Фото: Донецька обласна прокуратура
Фото 6 — На Донеччині через обстріли окупантів поранено ще декілька людей, є загиблий (ФОТО)
Фото: Донецька обласна прокуратура
Фото 7 — На Донеччині через обстріли окупантів поранено ще декілька людей, є загиблий (ФОТО)
Фото: Донецька обласна прокуратура
Фото 8 — На Донеччині через обстріли окупантів поранено ще декілька людей, є загиблий (ФОТО)
Фото: Донецька обласна прокуратура

За процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури здійснюються розслідування у кримінальних провадженнях за фактами порушення законів та звичаїв війни (частини 1 та 2 статті 438 Кримінального кодексу).

Нагадаємо також, що напередодні в Донецькій області внаслідок російського обстрілу Вугледара загинуло подружжя, а їхня дочка та ще одна жінка були поранені. Крім того, окупанти обстріляли з РСЗВ Краматорськ.

Автор:
Тимофій Бесп'ятов