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Події
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На Донеччині через російські обстріли загинули ще троє людей, четверо поранені

Донеччина, обстріл, руйнування
Наслідки російських обстрілів Донеччини, 22 серпня 2023. Фото: Донецька обласна прокуратура

У Донецькій області російські окупанти протягом 22 серпня вбили трьох людей та поранили ще чотирьох. Про це повідомив очільник Донецької ОВА Павло Кириленко.

Також він поінформував про ситуацію в регіоні станом на ранок 23 серпня.

На Волноваському напрямку під обстрілами перебували Вугледар і Новоукраїнка. В Комарській громаді в Іскрі пошкоджено колишню школу і крамницю.

На Донецькому напрямку зранку Авдіївка зазнала двох масованих артобстрілів: зафіксовано влучання на чотирьох вулицях. У Мар'їнській громаді під ворожий вогонь потрапили Красногорівка й Костянтинівка.

На Горлівському напрямку в Торецькій громаді одна людина поранена в Північному, пошкоджено котельню в Нью-Йорку. В Часовоярській громаді пошкоджено три багатоповерхівки і три приватні будинки. Протягом доби війська РФ обстрілювали Васюківку й Роздолівку Соледарської громади.

На Лисичанському напрямку в Торському Лиманської громади загинули троє людей, одна отримала поранення. Ще одна людина постраждала в Закітному. У Сіверську поранено одну людину й зруйновано два будинки. У Званівці чотири будинки зруйновано і стільки ж пошкоджено.

Донецька обласна прокуратура повідомляла про обстріли й жертв у Торському та Закітному ввечері 22 серпня. За попередніми даними, російська армія застосувала артилерію. Через ворожі атаки по Лиманській територіальній громаді правоохоронці розпочали досудове розслідування у кримінальних провадженнях за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. ч. 1, 2 ст. 438 КК України).

Автор:
Артем Ющенко