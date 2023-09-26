На Донеччині через російську агресію загинули ще двоє людей

Російські окупанти протягом 24 вересня вбили двох жителів Званівки Донецької області. Про це повідомила пресслужба Донецької ОВА.

Своєю чергою в.о. начальника Донецької ОВА Ігор Мороз поінформував про оперативну ситуацію в регіоні станом на ранок 26 вересня.

Зазначається, що серед ночі росіяни завдали удару по Слов'янській громаді, пошкодивши ринок та кав'ярні.

На Волноваському напрямку пошкоджено будинок і господарчу споруду у Новоукраїнці, Вугледар зазнав 36 артобстрілів.

На Донецькому напрямку під обстрілом перебувало Курахове – по приватному сектору міста влучили 12 снарядів. У Мар'їнській громаді під вогонь потрапили Красногорівка й Новомихайлівка.

На Горлівському напрямку у Часовоярській громаді пошкоджено пʼять приватних будинків, дві багатоповерхівки та одну промислову будівлю. В Іллінівській громаді окупанти обстріляли поля за межами населених пунктів. Крім того, пошкоджено будинок у Диліївці Костянтинівської громади.

На Лисичанському напрямку дві людини вбиті у Званівці. Пошкоджено будинок у Сіверську, зафіксовано 28 обстрілів Лиманської громади.