На Донеччині окупанти поранили чотирьох людей та поцілили в інфраструктурні об'єкти

Російські окупаційні війська не припиняють терор мирного населення Донецької області. Станом на ранок 14 липня, внаслідок ворожих обстрілів одна людина загинула, а ще четверо отримали поранення. Також росіяни пошкодили об’єкти інфраструктури.

Про це повідомив очільник області Павло Кириленко.

За його словами, у Торецькій громаді внаслідок обстрілів одна людина була поранена. У Щербинівці рашисти зруйнували 3 будинки, у Нью-Йорку - 2. Ще одна людина була поранена у Часовоярській громаді. Також там було пошкоджено 3 приватні будинки і багатоповерхівку. У Сіверську теж було поранено місцевого жителя та пошкоджено 4 інфраструктурні об'єкти.

Зафіксовано 10 обстрілів Лиманської громади.

У Богоявленці росіяни пошкодили господарчі будівлі, Вугледар обстріляли 26 разів з артилерії. Також ворог двічі обстріляв Гостре Курахівської громади.

Кириленко пише, що ще 10 будинків росіяни пошкодили у Клебан-Бику Іллінівської громади. У Костянтинівці пошкоджено будинок, зафіксовано обстріл Предтечиного.

Протягом дня 12 липня ворог також обстріляв низку міст та сіл області. Росіяни ударили ракетою по Великій Новосілці. Крім того, ворог обстрілював Вугледар, Новоукраїнку, Пречистівку та Богоявленку. Всього за добу росіяни поранили 8 жителів Донеччини.