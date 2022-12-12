На Донеччині при розмінуванні загинули троє піротехніків ДСНС

Троє піротехніків Державної служби з надзвичайних ситуацій загинули 12 грудня під час проведення робіт з розмінування у Костянтинівці Донецької області. Про це повідомляють в обласному управлінні ДСНС.

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Загиблими виявилися начальник відділення піротехнічних робіт аварійно-рятувального загону спеціального призначення ГУ ДСНС Євген Сагайда 1998 року народження, начальник відділення підводного розмінування цього загону Олександр Кулініч 2000 року народження та старший водій-сапер відділення піротехнічних робіт Максим Лизя 1979 року народження.

Зазначається, що "сталася детонація вибухонебезпечного предмета", внаслідок чого, ще двоє піротехніків були поранені. Лікарі наразі борються за їхні життя.

"Щирі співчуття рідним, близьким та друзям наших колег. В цю гірку мить поділяємо ваше горе та разом з вами схиляємо голову в глибокій скорботі. Герої не вмирають, вони назавжди залишаються в наших серцях. Світла пам'ять!" - додали надзвичайники.

Зазначимо, що вранці у понеділок заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко повідомляв у своєму Telegram-каналі про ракетний удар російських окупантів по Костянтинівці, через який було пошкоджено будівлю школи. При цьому він зазначив, що ніхто не постраждав.

Натомість начальник Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко, повідомляючи про ситуацію з обстрілами у регіоні станом на ранок 12 грудня, заявляв, що "росіяни поранили одну людину у Костянтинівці, поцілили в будинок та колишню школу".

Нагадаємо також, що 7 грудня під час проведення стабілізаційних заходів у Херсонській області загинули, підірвавшись на каскаді ворожих мін, начальник Головного управління поліції в Черкаській області Михайло Куратченко та троє його колег. Куратченку президент Володимир Зеленський посмертно присвоїв звання Героя України.