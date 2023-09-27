На Донеччині російські війська вбили одну людину та поранили ще чотирьох

27 вересня російські окупаційні війська завдали ударів по населеним пунктам Донецької області. Під обстріли потрапили Костянтинівці, Торецьк та с. Калинівці Часовоярської громади. Внаслідок обстрілу одна людина загинула.

Про це повідомляє Офіс Генпрокурора.

За попередньою інформацією, загарбники застосували керовану та фугасну авіабомби й танки.

Згідно з повідомленням, внаслідок авіа ударів четверо місцевих мешканців – жінки 61, 76, 81 років та 36-річний чоловік, отримали поранення різного ступеня тяжкості. Під час обстрілу вони перебували на вулиці. Усі постраждалі доставлені до лікарень.

Окрім цього, ворожа атака зруйнувала й понівечила понад два десятки приватних осель і господарських споруд. Також пошкоджено газопровід і електромережі.

Донецька обласна прокуратура розпочала досудове розслідування у кримінальних провадженнях за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. 1, 2 ст. 438 КК України).

нагадаємо, російські окупанти протягом доби 24 вересня вбили двох жителів Донеччини.