На Луганщині російські військові поранили літню жінку

Протягом минулої доби російські війська не припиняли обстрілювати помешкання мирних жителів у Луганській області. Окупанти відкрили масований вогонь із артилерії різних калібрів.

Очільник області Артем Лисогор повідомив, що у Невському було поранено літню жінку. В неї мінно-вибухова травма та осколкові рани стегна. Постраждалу госпіталізували.

За його словами, на цій ділянці фронту росіяни майже щодня випускають більшу кількість снарядів, ніж будь-де ще, але місцеві, які ще залишаються в прифронтових селах, відмовляються виїхати в безпечні регіони.

Артилерійських обстрілів також зазнали Стельмахівка та Білогорівка. Росіяни намагалися наступати і покращити своє положення поблизу Діброви.

Окрім цього, на окупованій території росіяни планують розширити штат так званих "правоохоронних органів". Для цього вони запрошують колишніх місцевих працівників МВС. Потенційному колаборанту достатньо просто мати "рекомендації" від двох чинних "працівників МВС".

"Дещо складніше будівникам. Черговій партії необхідно буде подолати понад 1600 кілометрів. 37 башкирських фахівців прямують на захоплені території Луганщини аби відремонтувати там 16 ділянок автошляхів загальною протяжністю 30 км. Тобто, у середньому по 2 км на ділянку. Місцевих дорожників для такого обсягу робіт не знайшлося", - написав Лисогор.

Вчора російські окупаційні війська обстріляли Українськ в Донецькій області. Щонайменше 8 людей було поранено.