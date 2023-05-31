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На Донеччині росіяни обстріляли будинки, школу і медзаклади: шестеро людей поранені (ФОТО)

На Донеччині росіяни обстріляли будинки, школу і медзаклади: шестеро людей поранені (ФОТО)
Фото: Павло Кириленко

Протягом минулої доби російські окупаційні війська продовжувати тероризувати місцеве населення Донецької області. Загалом протягом 30 травня росіяни вбили 1 жителя Донеччини — у Часовому Яру. Ще 6 людей в області дістали поранення.

Про це повідомив очільник області Павло Кириленко.

За його інформацією, на Донецькому напрямку окупанти пошкодили 3 будинки в Острівському Курахівської громади, одна людина поранена. Також у громаді пошкоджено 5-поверхівку та школу у Гірнику, виправний заклад у Гострому, сільгосппідприємство у Кураховому.

У селі Костянтинівка Мар'їнської громади дві людини отримали поранення. На Горлівському напрямку одна людина загинула і одна отримала поранення у Часовоярській громаді.

У Торецьку  росіяни влучили у 9-поверхівку, бібліотеку, 2 медзаклади. У Нью-Йорку пошкоджено будинок та котельню. У Костянтинівці пошкоджено 8 приватних будинків, ще 1 — у Майському.

На Лисичанському напрямку у Кривій Луці Лиманської громади пошкоджено господарчу споруду.

Фото 2 — На Донеччині росіяни обстріляли будинки, школу і медзаклади: шестеро людей поранені (ФОТО)
Фото 3 — На Донеччині росіяни обстріляли будинки, школу і медзаклади: шестеро людей поранені (ФОТО)
Фото 4 — На Донеччині росіяни обстріляли будинки, школу і медзаклади: шестеро людей поранені (ФОТО)
Фото 5 — На Донеччині росіяни обстріляли будинки, школу і медзаклади: шестеро людей поранені (ФОТО)
Фото 6 — На Донеччині росіяни обстріляли будинки, школу і медзаклади: шестеро людей поранені (ФОТО)

Нагадаємо, протягом 29 травня росіяни вбили двох жителів регіону й поранили ще десятьох.

Автор:
Тетяна Гойденко