На Донеччині росіяни обстріляли чотирт громади: в ОВА розповіли про наслідки

Російські загарбники не припиняють тероризувати мирне наслення Донецької області. Протягом минулої доби росіяни завдали ракетного удару по передмістю Краматорська, під ворожим вогнем опинилася і Авдіївка — снаряди влучили на територію АКХЗ.

Про це повідомив очільник області Павло Кириленко.

Протягом 5 червня росіяни вбили 1 жителя Донеччини у Нью-Йорку, а ще 6 мешканців отримали поранення.

За його словами, під обстріли потрапили і населені пункти Курахівської і Мар'їнської громад.

На Горлівському напрямку одна людина загинула у Нью-Йорку. На Торецьк ворог скинув дві авіабомби — поранено 3 людини, пошкоджено 6 багатоповерхівок, 8 адмінбудівель, 5 комерційних приміщень і котельню. Також у громаді пошкоджено 2 будинки у Північному.

Внаслідок обстрілів у Костянтинівській громаді в Миколаївці поранення отримали дві людини, пошкоджено 3 будинки, а в Іванопіллі пошкоджено 2 будинки.

На Лисичанському напрямку російські окупанти пошкодили будинок у Переїзному Званівської громади, зафіксовано обстріли Торського і Зарічного Лиманської громади.

Нагадаємо, армія країни-агресора РФ не припиняє терор мирного населення Донецької області. Так, за добу 4 червня ворог обстріляв низку населених пунктів області.