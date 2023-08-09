На Донеччині росіяни обстріляли п’ять громад: в ОВА розповіли про наслідки

Протягом минулої доби російські загарбники не припиняли обстріли мирних населених пунктів Донецької області. Під ворожий вогонь потрапили Костянтинівська, Вугледарська, Лиманська, Іллінівська і Мар'їнська громади. Внаслідок ворожих атак двоє жителів область отримали поранення.

Про це повідомив очільник ОВА Павло Кириленко.

За його словами, одну людину росіяни поранили у Миколаївці Костянтинівської громади, а іншу - у Ямполі Лиманської громади.

На Волноваському напрямку росіяни обстріляли з "Градів" Богоявленку Вугледарської громади. У Мар'їнській громаді під ворожий вогонь потрапили Красногорівка і Катеринівка.

У Плещіївці Іллінівської громади пошкоджено 5 будинків і складське приміщення.

Кириленко додав, що вдалося встановити інформацію щодо ще 2 загиблих і 11 поранених внаслідок удару по Покровську, який стався 7 серпня.

На місці трагедії загинуло 9 осіб, в тому числі 1 співробітник ДСНС, ще 82 людини постраждали.