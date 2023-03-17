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На Донеччині росіяни вбили двох людей, восьмеро поранені

На Донеччині росіяни вбили двох людей, восьмеро поранені
Фото: Павло Кириленко

Війська Російської Федерації вчергове обстріляли населені пункти Донецької області: Торецьк та Красногорівку. За минулу добу окупанти вбили двох людей, ще восьмеро отримали поранення.

"Наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі", - написав голова Донецької ОВА Павло Кириленко у Телеграмі.

За офіційною інформацією  за час повномасштабної війни росіяни вбили 1414 людей та поранили 3218 місцевих жителів, без урахування жертв у Маріуполі і Волновасі.

Вдень 16 березня російські окупаційні війська завдали двох ударів по Костянтинівці Донецької області. Внаслідок чергового ворожого обстрілу поранено шістьох цивільних.