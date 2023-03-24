На Донеччині Росіяни завдали удару по "пункту незламності": є загиблі

Вночі російська армія обстріляла з зенітно-ракетного комплексу С-300 місто Констянтинівку, Донецької області. Одна з ракет влучила у будівлю “пункту незламності”.

Внаслідок влучання російської ракети по "пункту незламності" в Костянтинівці загинуло троє людей. Це жінки, які переїхали до Констянтинівки з Бахмуту, Часів Яру та с. Опитне, повідомляє Офіс Генпрокурора.

Ще двоє людей отримали різні поранення. На місці працюють правоохоронці та рятувальники.

Донецька обласна прокуратура розпочала досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 2 ст. 438 КК України).

Вчора війська РФ завдали авіаракетного удару по Авдіївці: три ракети поцілили на територію АКХЗ. Двоє дюдей загинуло, 7 будинків зазнали пошкоджень.

21 березня в Донецькій області росіяни вбили чотирьох людей: двоє загинули у Часовому Яру, одна людина у Красногорівці і ще одна – у Бахмуті.