На Донеччині та Луганщині тривають важкі бої, за добу відбулось 35 зіткнень - Генштаб

Російські війська продовжують зосереджувати основні зусилля на спробах повної окупації Луганської та Донецької областей, там тривають важкі бої. Як ідеться у ранковому зведенні Генерального штабу Збройних сил України, протягом минулої доби на зазначеній ділянці фронту відбулось 35 бойових зіткнень.

Так, на Лиманському напрямку протягом доби противник вів безуспішні наступальні дії в районі Білогорівки, завдав авіаційних ударів по населених пунктах Невське, Ямполівка, Зарічне, Лиман, Спірне, Веселе, Роздолівка та Рай-Олександрівка. Артилерійських обстрілів зазнали Невське і Білогорівка Луганської області та Ямполівка, Торське, Верхньокам’янське, Спірне і Роздолівка на Донеччині.

На Бахмутському напрямку окупанти вели наступальні дії у напрямку Білої Гори, але успіху, за даними Генштабу, не мали. Авіаудари ними завдавалися в районах населених пунктів Біла Гора, Диліївка, Торецьк та Нью-Йорк Донецької області, а від артилерійських обстрілів постраждали райони населених пунктів Васюківка, Оріхово-Василівка, Іванівське, Біла Гора, Дружба, Торецьк, Залізне та Північне.

На Авдіївському ж напрямку противник наступальних дій не проводив, але завдав авіаударів в районах Авдіївки та Невельського та здійснив артилерійські обстріли населених пунктів Авдіївка, Водяне, Первомайське та Карлівка Донецької області.

Щодо Мар’їнському напрямку зазначається, що українські військові відбили усі ворожі атаки в районі Мар’їнки. При цьому росіяни завдали авіаудару біля Красногорівки, артилерійські обстріли в районах Гострого, Максимільянівки, Мар’їнки, Побєди та Новомихайлівки Донецької області.

На Шахтарському напрямку ворожі війська завдали авіаударів в районах Пречистівки, Золотої Ниви та Великої Новосілки, а також обстріляли з артилерії Вугледар Донецької області.

На Запорізькому та Херсонському напрямках противник обороняється. За даними Генштабу, завдано авіаударів в районах Новопавлівки, Гуляйполя та Оріхова Запорізької області, артобстріли понад 20 населених пунктів, серед яких Времівка, Новосілка і Новопіль Донецької області; Ольгівське, Малинівка, Гуляйполе, Залізничне, Білогір’я, Степове та Кам'янське Запорізької області; Херсон, Золота Балка та Садове Херсонської області.

Натомість на Куп’янському напрямку росіяни завдали авіаударів в районах Кислівки та Котлярівки Харківської області, а артилерійських і мінометних обстрілів зазнали Петро-Іванівка, Новомлинськ, Западне, Масютівка, Кислівка, Табаївка на Харківщині та Новоселівське Луганської області.

На Сіверському та Слобожанському напрямках ворог здійснив мінометні та артилерійські обстріли населених пунктів Сеньківка Чернігівської області; Нововасилівка, Середина-Буда, Чуйківка, Харківка, Соснівка, Вовківка, Степок, Велика Писарівка, Попівка, Дмитрівка Сумської області, а також Уди, Стариця, Вовчанськ, Бударки, Нестерне та Мала Вовча на Харківщині.

Загалом за добу ворог завдав 92 авіаційних ударів та здійснив 45 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях українських військ та населених пунктах. Вказано, що є загиблі та поранені серед мирного населення, зруйновано та пошкоджено приватні будинки.

Також окупанти застосували вісім ракет, зокрема, чотири крилаті ракети наземного базування "Іскандер" та 35 іранських ударних БпЛА типу Shahed по військових об’єктах та об’єктах критичної інфраструктури. Силами та засобами протиповітряної оборони знищено дві крилаті ракети та 20 дронів.

Зокрема, начальник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак повідомив, що вночі сили повітряного командування "Схід" Повітряних сил ЗСУ влучно поцілили по трьом безпілотникам Shahed, спрямованим по регіону.

"Скеровували на область і важку артилерію. Били з неї по Марганецькій громаді, що на Нікопольщині. На щастя, людей не зачепило. Інші наслідки атаки уточнюються", - додав очільник області.

В свою чергу, авіація сил оборони, за даними Генштабу, за минулу добу завдала 16 ударів по районах зосередження особового складу та два - по зенітно-ракетних комплексах противника. Також українські військові знищили чотири ворожих розвідувальних БПЛА різних типів.

Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили два пункти управління, п'ять районів зосередження живої сили, озброєння та військової техніки, артилерійський підрозділ на вогневій позиції та ще чотири не вказані важливі об’єкти противника.