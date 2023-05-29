На Донеччині внаслідок обстрілів є "прильоти" в житлові будинки і промзону

Російські окупанти продовжують воювати з мирними мешканцями Донецької області. Лише на Волноваському напрямку було зафіксовано 22 артобстріли і завдано чотирьох авіаударів по Вугледару.

Під ворожий вогонь потрапила Пречистівка. У Комарській громаді постраждали Шевченко і Бурлацьке, повідомляє очільник області Павло Кириленко.

За його словами, на Донецькому напрямку вночі ворог завдав авіаудару по Авдіївці, а на ранок — обстріляв місто з артилерії та Градів. Снаряди влучили як у житловий сектор та промзону.

У Кураховому росіяни пошкодили 16 приватних будинків, у Торецьку - 3 будинки, у Часовоярській громаді — 4 приватні будинки та 1 багатоповерхівку.

На Лисичанському напрямку пошкоджено будинок у Ямполі Лиманської громади.

Нагадаємо, 26 травня росіяни завдали удару по смт Нью-Йорк Донецької області, скинувши на населений пункт авіабомбу ФАБ-250.

Протягом 25 травня окупанти обстріляли низку населених пунктів Донеччини. Внаслідок російських обстрілів регіону загинула людина, ще одна отримала поранення.