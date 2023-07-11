- Тип
- Війна Війна
- Категорія
- Події
- Дата публікації
-
На Донеччині внаслідок обстрілів загинуло троє людей
Російські окупанти продовжують воювати з мирним населенням Донецької області. Протягом минулої доби росіяни 14 разів обстріляли Вугледар з артилерії та завдали удару по Новоукраїнці.
Про це повідомив очільник області Павло Кириленко.
За його інформацією, внаслідок обстрілів 3 жителів Донеччини загинули, ще семеро – отримали поранення.
Внаслідок у Гострому Курахівської громади одна людина загинула, ще троє отримали поранення. Ще одна людина загинула в Торецьку. Там окупанти пошкодили 14 будинків.Підписуйтеся на наш YouTube канал
Кириленко додав, що у Часовоярській громаді пошкоджено 2 будинки, а у Предтечиному Костянтинівської громади пошкоджено адмінбудівлю. У Зарічному Лиманської пошкоджено 2 будинки, у Юрківці Миколаївської громади перебито лінії електропередач.
Протягом доби відбувалися обстріли Новомихайлівки Мар'їнської громади та Клебан-Бика Іллінівської громади.
Нагадаємо, вночі, 10 липня, росіяни вдарили по Краматорську і поцілили по території підприємства. У Лиманській громаді окупанти поранили одну людину у Ямполі.