На Донеччині внаслідок обстрілів загинуло троє людей

Російські окупанти продовжують воювати з мирним населенням Донецької області. Протягом минулої доби росіяни 14 разів обстріляли Вугледар з артилерії та завдали удару по Новоукраїнці.

Про це повідомив очільник області Павло Кириленко.

За його інформацією, внаслідок обстрілів 3 жителів Донеччини загинули, ще семеро – отримали поранення.

Внаслідок у Гострому Курахівської громади одна людина загинула, ще троє отримали поранення. Ще одна людина загинула в Торецьку. Там окупанти пошкодили 14 будинків.

Кириленко додав, що у Часовоярській громаді пошкоджено 2 будинки, а у Предтечиному Костянтинівської громади пошкоджено адмінбудівлю. У Зарічному Лиманської пошкоджено 2 будинки, у Юрківці Миколаївської громади перебито лінії електропередач.

Протягом доби відбувалися обстріли Новомихайлівки Мар'їнської громади та Клебан-Бика Іллінівської громади.

Нагадаємо, вночі, 10 липня, росіяни вдарили по Краматорську і поцілили по території підприємства. У Лиманській громаді окупанти поранили одну людину у Ямполі.