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На Донеччині за день внаслідок обстрілів поранено вісім мешканців (ФОТО)
За минулу добу внаслідок російських обстрілів було поранено вісім жителів Донецької області. Про це повідомив начальник обласної військової адміністрації Павло Кириленко.
Зокнема, на Волноваському напрямку росіяни обстріляли з реактивних систем залпового вогню "Град" село Богоявленка Вугледарської громади. Про наслідки не повідомляється. В селі Шахтарське через обстріл є одна поранена людина.
На Донецькому напрямку тричі під обстріли потрапила Курахівська громада: Курахове, селаща Гостре і Острівське. Також ворог ударив "Градами" по селу Нетайлове Очеретинської громади і по Красногорівці. В останній поранено дві людини. Також по одній людині поранено в Авдіївці та селі Максимільянівка.
На Горлівському напрямку у Торецькій громаді під вогнем опинилися Торецьк, селища Щербинівка та Північне. У громаді поранено одну людину (в Північному), пошкоджено дев'ять будинків та чотири інфраструктурні об'єкти. Ще один будинок пошкоджено у Часовоярській громаді.Підписуйтеся на наш YouTube канал
На Лисичанському напрямку у Лимані поранено дві людини, пошкоджено п'ять будинків та дві господарчі споруди. Крім того, було зруйновано дві нежитлові будівлі у Сіверську.
Нагадаємо також, що в Херсонській області за минулу добу обстрілами було поранено п'ять людей, а в Харківській області, зокрема, було знову двічі атаковано аміакопровод.