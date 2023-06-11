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На Донеччині за день внаслідок обстрілів поранено вісім мешканців (ФОТО)

На Донеччині за день внаслідок обстрілів поранено вісім мешканців (ФОТО)
Фото: Telegram/pavlokyrylenko_donoda

За минулу добу внаслідок російських обстрілів було поранено вісім жителів Донецької області. Про це повідомив начальник обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

Зокнема, на Волноваському напрямку росіяни обстріляли з реактивних систем залпового вогню "Град" село Богоявленка Вугледарської громади. Про наслідки не повідомляється. В селі Шахтарське через обстріл є одна поранена людина.

На Донецькому напрямку тричі під обстріли потрапила Курахівська громада: Курахове, селаща Гостре і Острівське. Також ворог ударив "Градами" по селу Нетайлове Очеретинської громади і по Красногорівці. В останній поранено дві людини. Також по одній людині поранено в Авдіївці та селі Максимільянівка.

На Горлівському напрямку у Торецькій громаді під вогнем опинилися Торецьк, селища Щербинівка та Північне. У громаді поранено одну людину (в Північному), пошкоджено дев'ять будинків та чотири інфраструктурні об'єкти. Ще один будинок пошкоджено у Часовоярській громаді.

На Лисичанському напрямку у Лимані поранено дві людини, пошкоджено п'ять будинків та дві господарчі споруди. Крім того, було зруйновано дві нежитлові будівлі у Сіверську.

Фото 2 — На Донеччині за день внаслідок обстрілів поранено вісім мешканців (ФОТО)
Фото: Telegram/pavlokyrylenko_donoda
Фото 3 — На Донеччині за день внаслідок обстрілів поранено вісім мешканців (ФОТО)
Фото: Telegram/pavlokyrylenko_donoda
Фото 4 — На Донеччині за день внаслідок обстрілів поранено вісім мешканців (ФОТО)
Фото: Telegram/pavlokyrylenko_donoda
Фото 5 — На Донеччині за день внаслідок обстрілів поранено вісім мешканців (ФОТО)
Фото: Telegram/pavlokyrylenko_donoda
Фото 6 — На Донеччині за день внаслідок обстрілів поранено вісім мешканців (ФОТО)
Фото: Telegram/pavlokyrylenko_donoda
Фото 7 — На Донеччині за день внаслідок обстрілів поранено вісім мешканців (ФОТО)
Фото: Telegram/pavlokyrylenko_donoda
Фото 8 — На Донеччині за день внаслідок обстрілів поранено вісім мешканців (ФОТО)
Фото: Telegram/pavlokyrylenko_donoda
Фото 9 — На Донеччині за день внаслідок обстрілів поранено вісім мешканців (ФОТО)
Фото: Telegram/pavlokyrylenko_donoda
Фото 10 — На Донеччині за день внаслідок обстрілів поранено вісім мешканців (ФОТО)
Фото: Telegram/pavlokyrylenko_donoda
Фото 11 — На Донеччині за день внаслідок обстрілів поранено вісім мешканців (ФОТО)
Фото: Telegram/pavlokyrylenko_donoda

Нагадаємо також, що в Херсонській області за минулу добу обстрілами було поранено п'ять людей, а в Харківській області, зокрема, було знову двічі атаковано аміакопровод.

Автор:
Тимофій Бесп'ятов