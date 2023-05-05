На Донеччині за добу росіяни вбили двох людей, ще п'ятеро - поранені

Серед ночі 5 травня російські окупаційні війська завдали ракетного удару по промзоні Краматорська. На Донецькому напрямку 8 разів під обстріли потрапила Курахівська громада, зафіксовано обстріли Авдіївки, Мар'їнки та Георгіївки.

Загалом, за минулу добу росіяни вбили двох і поранили ще п'ятьох жителів Донеччини. На Волноваському напрямку зруйновано будинок у Максимівці, під вогнем Новоукраїнка та Вугледар, повідомив очільник області Павло Кириленко.

За його словами, ворог "накрив" вогнем Костянтинівську громаду. Було пошкоджено 11 будівель, одна людина отримала поранення.

Цілий день під обстрілами перебувала і Торецька громада. Було пошкоджено 16 будинків, 1 людина загинула і 3 поранено. Ще 1 будинок пошкоджено у місті Часів Яр. На Лисичанському напрямку пошкоджено 2 будинки у Званівці, 1 у Сіверську та 1 у Зарічному Лиманської громади. Загалом було зруйнувано 32 будівлі.

Вночі, 4 травня, російські військатакож завдали ракетного удару по Краматорську. Внаслідок цього було пошкоджено корпус навчального закладу та прилеглі житлові будинки. Загалом в області було пошкоджено 56 будинків.