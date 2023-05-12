На Донеччині за добу росіяни вбили одну людину та поранили ще 12

Вночі російські війська вдарили по Краматорській громаді. Снаряди влучили в школу у Краматорську та в житловий сектор у Ясногірці. Є пошкодження.

Протягом минулої доби, внаслідок обстрілів у Слов'янську загинула людина. Ще 12 місцевих жителів отримали поранення, повідомив очільник області Павло Кириленко.

За його словами, окупанти активно обстрілюють Вугледар. По місту завдано 2 ракетні удари та удар дроном-камікадзе. Також було здійснено 32 артобстріли. У Новоукраїнці росіяни зруйнували 4 будинки. Під ворожий вогонь з "Градів" потрапила Пречистівка.

Кириленко повідомив, що на Донецькому напрямку три ракети росіяни випустили по Авдіївці, обстріляли з артилерії Курахове, а на Горлівському напрямку прямим влучанням зруйновано будинок, ще 2 пошкоджено ударною хвилею та уламками.

На Лисичанському напрямку у Лиманській громаді зруйновано будинок у Діброві, зафіксовано обстріли Торського і Зарічного.

11 травня армія країни-агресора РФ ракетами С-300 вдарила по Слов'янську на Донеччині. В результаті обстрілу поранення отримала жінка похилого віку. Крім того, постраждали дві багатоповерхівки та автомобілі.

Російські окупаційні війська не припиняють терор Донецької області. Так, 10 травня ворог обстріляв низку населених пунктів, внаслідок чого троє людей загинули і ще двоє дістали поранення.