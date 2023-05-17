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На Донеччині за добу зафіксували пʼятьох загиблих та сімох поранених цивільних

Донеччина, будинок, пошкодження
Наслідки російських обстрілів Донеччини. Фото: Павло Кириленко / Telegram

Російські окупанти протягом 16 травня обстріляли низку населених пунктів Донеччини, внаслідок чого одна цивільна людина загинула, а ще семеро отримали поранення. Крім того, в Святогірську було ексгумовано тіла чотирьох людей, загиблих під час окупації. Про це повідомив очільник Донецької ОВА Павло Кириленко.

Він зазначив, що на Волноваському напрямку росіяни здійснили два авіаудари та 34 артобстріли Вугледара. Під вогнем артилерії була Пречистівка. Також ворог атакував Новоукраїнку з реактивних систем залпового вогню “Град”.

На Донецькому напрямку одна людина загинула й одна поранена у Кураховому. В місті було пошкоджено три багатоповерхівки та чотири приватні будинки.

Фото 2 — На Донеччині за добу зафіксували пʼятьох загиблих та сімох поранених цивільних
Наслідки російських обстрілів Донеччини. Фото: Павло Кириленко / Telegram
Фото 3 — На Донеччині за добу зафіксували пʼятьох загиблих та сімох поранених цивільних
Наслідки російських обстрілів Донеччини. Фото: Павло Кириленко / Telegram
Фото 4 — На Донеччині за добу зафіксували пʼятьох загиблих та сімох поранених цивільних
Наслідки російських обстрілів Донеччини. Фото: Павло Кириленко / Telegram
Фото 5 — На Донеччині за добу зафіксували пʼятьох загиблих та сімох поранених цивільних
Наслідки російських обстрілів Донеччини. Фото: Павло Кириленко / Telegram

На Горлівському напрямку війська РФ поранили одну людину й пошкодили два інфраструктурні об'єкти в Костянтинівці. У Торецькій громаді було пошкоджено пʼять будинків у Торецьку та три – у Нью-Йорку. У Часовоярській громаді поранено людину, пошкоджено 10 будинків і крамницю. У Васюківці Соледарської громади ворог пошкодив три будинки.

На Лисичанському напрямку окупанти 17 разів обстріляли околиці Лиманської громади. Обійшлося без жертв.

Автор:
Артем Ющенко