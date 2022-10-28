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На Донеччині знищили російський комплекс для боротьби з дронами (ВІДЕО)
Військові контррозвідники Служби безпеки України знищили на Донеччині російський комплекс радіоелектронної боротьби "Сілок-01".
Про це повідомила пресслужба СБУ .
"Браконьєри" з 13-го Головного управління Департаменту військової контррозвідки СБУ виявили ретельно замаскований комплекс радіоелектронної боротьби в одному зі зруйнованих будинків на Донеччині", – йдеться в повідомленні.
Зазначається, що це одна з останніх розробок РФ, її завдання – боротьба з безпілотниками.Підписуйтесь на наш Telegram канал
"Але наші специ просто снайперськи працюють з ударних дронів. Тож довели, що цей черговий "аналоговнєт" зразково функціонує лише на полігонах", - наголосили в СБУ.
Нагадаємо, 3 жовтня Спецпризначенці Центру спеціальних операцій "А" Служби безпеки України знищили російський гелікоптер Ка-52 на Запорізькому напрямку.