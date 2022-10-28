На Донеччині знищили російський комплекс для боротьби з дронами (ВІДЕО)

Військові контррозвідники Служби безпеки України знищили на Донеччині російський комплекс радіоелектронної боротьби "Сілок-01".

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Про це повідомила пресслужба СБУ .

"Браконьєри" з 13-го Головного управління Департаменту військової контррозвідки СБУ виявили ретельно замаскований комплекс радіоелектронної боротьби в одному зі зруйнованих будинків на Донеччині", – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що це одна з останніх розробок РФ, її завдання – боротьба з безпілотниками.

"Але наші специ просто снайперськи працюють з ударних дронів. Тож довели, що цей черговий "аналоговнєт" зразково функціонує лише на полігонах", - наголосили в СБУ.

Нагадаємо, 3 жовтня Спецпризначенці Центру спеціальних операцій "А" Служби безпеки України знищили російський гелікоптер Ка-52 на Запорізькому напрямку.