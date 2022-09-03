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На Донеччині ЗСУ збили російський вертоліт Ка-52
Збройні сили України 3 вересня збили на Донеччині російський гелікоптер Ка-52 “Алігатор”. Про це на своєму телеграм-каналі повідомляють Повітряні сили ЗСУ.
"Близько 10.30 на Донеччині зенітними ракетними підрозділами знищено черговий вертоліт російських окупантів Ка-52 "Алігатор" та безпілотний літальний апарат "Форпост", - сказано в повідомленні.
Нагадаємо, 31 серпня по 2 вересня два безпілотники Bayraktar ТВ-2 знищили російську техніку загальною вартістю 26,5 млн доларів.
Станом на ранок 3 вересня з початку повномасштабного військового вторгнення російські окупанти втратили 49 050 одиниць особового складу .Підписуйтеся на наш YouTube канал
Також станом на ранок 3 вересня ЗСУ знищили 2034 російські танки, 4403 бойові броньовані машини, 1134 артилерійські системи, 293 РСЗВ, 235 літаків, а також 864 БПЛА оперативно-тактичного рівня.