На Франківщині дослідили рідину, на яку перетворилася вода у річці після пориву нафтопроводу: який результат

Концентрація нафтопродуктів у пробі води з забрудненої напередодні річки Стримба в Івано-Франківській області становить 7,7 мг/літр. Як повідомляє Дністровське басейнове управління водних ресурсів, це було встановлено в його лабораторії моніторингу вод Західного регіону.

Зазначається, що це у 25,7 раза вище гігієнічних нормативів якості водних обʼєктів для задоволення питних, господарсько-побутових потреб населення та у 154 рази вище гранично допустимих концентрацій для води рибогосподарських водойм.

Як зазначила, в свою чергу, начальниця Івано-Франківської обласної військової адміністрації Світлана Оніщук, було відібрано й зразки води у річці Стримба у селах Хом'яківка і Липівка, а також у річці Ворона у місті Тисмениця. Проводяться лабораторні дослідження.

У трьох точках, де сталася пожежа, відібрано проби повітря для перевірки на вміст діоксиду азоту, оксиду вуглецю та сажі. В усіх трьох локаціях, що знаходяться на відстані від 500 до 1500 метрів від місця події, зазначені показники виявилися в межах норми.

Що сталося з нафтопроводом під Надвірною

Нагадаємо, що 30 вересня біля села Стримба Надвірнянської громади, що неподалік заводу "Нафтохімік Прикарпаття", сталася розгерметизація трубопроводу діаметром 150 мм, що спричинила пожежу з розповсюдженням вогню на приватний будинок та потрапляння нафтопродуктів в однойменну річку.

Повідомлялося про щонайменше дев'ять постраждалих, з них відомо про госпіталізацію п'яти. Зокрема, двоє хлопчиків віком 8 та 11 років з опіками понад 70% тіла перебувають в обласній дитячій лікарні у вкрай важкому опіковому шоці.

Двоє травмованих дорослих - 35-річний чоловік та 39-річна жінка - госпіталізовані до обласної лікарні. В обох численні глибокі опіки шкіри та дихальних шляхів, опіковий шок важкого ступеня.

Ще один чоловік віком 58 років знаходиться в Надвірнянській районній лікарні у задовільному стані. За даними ОВА, підприємство, на балансі якого перебувають трубопроводи, зголосилися надати фінансову підтримку родинам на лікування.

Слідчі Надвірнянського районного відділу поліції розпочали розслідування за частиною 3 статті 292 (пошкодження об'єктів магістральних або промислових нафто-, газо-, конденсатопроводів та нафтопродуктопроводів).