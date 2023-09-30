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На Франківщині вибухнув нафтопровід, серед постраждалих є діти

На Франківщині вибухнув нафтопровід, серед постраждалих є діти
На Франківщині вибухнув нафтопровід

30 вересня о 17:00 поблизу села Стримба Надвірнянського району в Івано-Франківській області, стався порив нафтопроводу діаметром 150 мм, що призвело до витоку нафтопродуктів.

Про це повідомили у службі ДСНС.

Згідно з повідомленням, нафта загорілася, а пожежа перекинулася на приватний будинок.

У ДСНС спочатку повідомили про трьох постраждалих, але пізніше стало відомо, що їхня кількість зросла до 6. Серед них є двоє дітей.

"Внаслідок аварії і пожежі на нафтопроводі в Стримбі вже 6 потерпілих - троє дорослих і двоє діток. Їх госпіталізували", - повідомив міський голова Надвірної Зіновій Андрійович

Він зазначив, що наразі причина прориву нафтопроводу невідома.

Фото 2 — На Франківщині вибухнув нафтопровід, серед постраждалих є діти

Нагадаємо, на ринку "Озерка" в центральній частині Дніпра 29 вересня сталася серйозна пожежа в торговому приміщенні, яку вдалося приборкати.

Автор:
Тетяна Гойденко